Юрист рассказала, как наказать умышленно накормившего верующего мясом в пост

Юрист Баканова: наказать за угощение мясом в пост можно иском о защите чести

Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова объяснила, могут ли привлечь к ответственности того, кто намеренно накормил верующего мясом во время Великого поста. В беседе с Life.ru она пояснила, что Конституция России гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания.

Но уголовная ответственность по статье 148 УК РФ наступает только при определенных условиях. Действия должны быть публичными, выражать явное неуважение к обществу и оскорблять религиозные чувства верующих.

Само по себе мясное блюдо, отметила юрист, не может оскорбить религиозные чувства, в отличие от случаев осквернения иконы или креста. Поэтому за употребление такого блюда нельзя привлечь к уголовной ответственности.

«Кроме того, статья 5.26 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Однако угощение мясом в данной ситуации также не считается воспрепятствованием реализации права на вероисповедание», — сказала Баканова.

По мнению эксперта, человек создал условия, которые ввели верующего в заблуждение и заставили нарушить пост. Называть это «воспрепятствованием» некорректно.

Единственный способ добиться наказания — подать в суд общей юрисдикции гражданский иск о защите чести, достоинства и других нематериальных благ. В этом случае нужно будет доказать умысел ответчика, факт обмана и причиненный моральный вред.

«Если суд установит причинно-следственную связь между действиями ответчика и страданиями истца, иск может быть удовлетворен», — заключила юрист.

На следующей неделе, с 23 февраля, для православных христиан начнется Великий пост. Это не только ограничения в еде, но и большая духовная работа и практика.