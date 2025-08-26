В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ

Россияне могут помолиться за использование нового отечественного мессенджера МАХ. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям со СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий.

По его словам, благословения для телефонов и компьютеров, а также компьютерных программ допустимо в случае использования «земных благ для достижения полезных результатов».

Священнослужитель напомнил, что средства связи, в том числе мессенджеры — лишь инструменты, которые помогают людям в получении информации и общении.

«Помолитесь, кто желает. Читайте молитвы на благословение вашего телефона или компьютера, чтобы средства служили в добрых делах», — сказал Макарий.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, как именно MAX защитит российских детей от вредной информации.