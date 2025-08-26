Министр просвещения рассказал, как MAX защитит российских детей
Национальный мессенджер MAX поможет защитить детей в России. Об этом сообщил на общероссийском родительском собрании министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит РИА «Новости».
«Потому что это защита прежде всего персональных данных детей, это информационная безопасность», — заявил министр.
Он заявил, что другие мессенджеры могут собирать информацию с неизвестными целями. Кроме того, по словам Кравцова, в MAX не будет вредной информации, с которой ребенок может столкнуться случайно.
Ранее Минцифры рекомендовало крупным компаниям, таким как «Аэрофлот», «Авито», Ozon, Wildberries и другие, интегрировать их внутренние системы с чат-ботом мессенджера. Ведомство заверило, что все данные будут под надежной защитой.