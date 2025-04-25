Петербуржец привел к подологу дочерей с гниющими пальцами и ожогами

В Санкт-Петербурге подолог пожаловалась в полицию на условия, в которых живут две ее новые пациентки. Отец привел на прием дочерей с гниющими пальцами и следами ожогов, сообщил источник РЕН ТВ .

Мужчина попросил специалиста по заболеваниям стопы и ногтей осмотреть дочерей 12 и 15 лет. Подолог обнаружила, что у одной из них гнилые пальцы на ногах, а у второй отсутствовал палец на руке и имелись следы ожогов на теле. Девочки рассказали об антисанитарных условиях дома и запрете ходить в школу.

Они попросили не сообщать об этом в органы опеки, но женщина не выдержала и обратилась в полицию. По ее словам, отец девочек вел себя неадекватно.

В Тюмени органы опеки забрали пятимесячного ребенка у пьющей матери. Она пыталась продать истощенного грудничка за бутылку водки, но соседи узнали об этом и обратились в полицию.