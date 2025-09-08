В РПЦ предложили закидывать яйцами пошлых артистов

В России необходимо официально разрешить бросать тухлые яйца в артистов за дурные выступления. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.

«Надо законодательство пересмотреть, чтобы плохие артисты получали тухлыми яйцами за свои выходки», — сказал он.

Протоиерей напомнил, что в XIX веке в бездарных актеров разрешали бросаться помидорами, но сейчас публика не может так реагировать. Ильяшенко заявил, что в РПЦ строго оценивают деятельность артистов, оказывающих негативное влияние на зрителей.

Он подчеркнул, что искусство должно пробуждать добрые чувства, поэтому пошлость и кривляния на сцене нужно категорически осуждать.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее осудил тех артистов, кто критиковал Россию, а потом вернулся и возобновил концерты. Его возмутили действия всех, кто высказывался против страны.