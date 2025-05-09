Медведев призвал закрыть сцену для некоторых вернувшихся в Россию артистов

Не всех уехавших из России артистов следует наказывать, а лишь тех, кто поливал родину грязью. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с писателями и военкорами предложил запретить вернувшимся деятелям культуры с русофобскими взглядами выступать на сцене, сообщило РИА «Новости» .

«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — сказал он.

Медведев осудил тех, кто критиковал Россию, потом вернулся и возобновил концерты. Его возмутили действия не столько иноагентов, сколько всех, кто высказывался против своей страны.

По мнению зампреда Совбеза, преследовать их не нужно, но и помогать выступать тоже не стоит.

Несколько раз в Россию наведывался певец Валерий Меладзе, ранее сообщал RT. В начале 2023 года на одном из концертов в Дубае артист подхватил лозунг украинских националистов.