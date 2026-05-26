В РПЦ предложили разрешить школам принимать в штат священников

Должность штатного священника можно было бы ввести в школах, но только по инициативе родителей, заявил председатель учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Максим Козлов. Об этом сообщил ТАСС .

«Скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм [введение должности священнослужителей в школах] в случае востребованности в них», — отметил он, отвечая на вопрос, необходима ли в школах штатная должность священника.

По словам протоиерея, в светском государстве юридически сложно говорить об обязательном введении в школах такой ставки. Он подчеркнул, что речь идет лишь о снятии запрета на работу представителей церкви в школах в случае инициативы со стороны родителей.

Ранее епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов) объяснил, как правильно пользоваться нейросетью для изучения Библии.