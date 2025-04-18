В РПЦ объяснили, можно ли мусульманам и иудеям есть пасхальные куличи

Мусульманам и иудеям не запрещено есть пасхальные куличи, поэтому они могут разделить с православными священный продукт. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

«Вряд ли мусульмане и иудеи будут есть [куличи], ведь это некий освященный продукт. Но все зависит от того, как человек относится к такой еде. Если он хочет есть кулич, то почему бы ему не сделать?» — сказал он.

Ранее клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что отношение православных христиан к пасхальному столу, в том числе к яйцам и куличам, должно быть спокойным.

Священнослужитель подчеркнул, что, несмотря на символическое значение освященных пасхальных угощений, их употребление не является строгим требованием для некрещеных или людей, далеких от церковной жизни.