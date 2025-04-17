Иеромонах Макарий: отношение к пасхальному столу должно быть спокойным и умеренным

Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви иеромонах Макарий (Маркиш) в интервью «Абзацу» подчеркнул, что отношение православных христиан к традиционному пасхальному столу, в частности к яйцам и куличам, должно быть спокойным и умеренным.

Священнослужитель отметил, что, хотя празднование Пасхи включает символическое употребление освященных продуктов, это не накладывает строгих религиозных обязательств на тех, кто не крещен или не участвует в религиозной жизни.

Макарий обратил внимание на опасность фанатизма и суеверий, которые могут превратить обычные продукты питания в своеобразные «сакральные артефакты». По его словам, подобный подход противоречит истинному пониманию веры и ритуалов, и может помешать духовному росту человека.