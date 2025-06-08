В РПЦ назвали универсальную икону для автомобиля

Святой Николай Чудотворец считается заступником во всех бедах, поэтому его образок подойдет для установки в автомобиле. Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко сообщил об этом изданию «Абзац» .

«Святой, к которому обращаются во всех житейских трудностях, — это святитель Николай, который откликается на любые наши просьбы», — сказал он.

Кроме того, подойдет триптих с образами Спасителя, Матери Божией и святителя Николая. По словам Ильяшенко, эта икона выпускается в небольшом размере и тоже поместится на приборной панели.

Не помешают также иконы святых, к которым автомобилист привык обращаться. Священник заявил, что главное — вера, и нужно выбрать того заступника, который ближе к сердцу.

В том, что иконы защищают от бед, убедился танкист Алексей Крупин. Осколок украинского снаряда застрял в образке, хранившемся в его нагрудном кармане.