В РПЦ назвали способ не поддаться соблазну при виде женщин в откровенных нарядах

Смотреть на женщин в открытых летних нарядах и соблазняться — это грех. В таком случае мужчины должны молиться, заявил «Абзацу» иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Соблазняться — это всегда грех, который рождается в нас, неважно, как одеты девушки», — сказал священнослужитель.

Он напомнил, что взглянувший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в своем сердце. С этим нужно бороться и стараться удержать себя. Телесное — это не плохое, но низшее, и при блудных помыслах важно постараться их не принимать.

«В идеале — молиться», — отметил иеромонах.

Он посоветовал использовать молитву об избавлении от искушений в противостоянии соблазнам.

Ранее православным напомнили о запрещенных молитвах, под видом которых могут распространяться оккультные тексты и обращения к нечистой силе.