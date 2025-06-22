Православным напомнили о запрещенных молитвах

Под видом православных молитв могут распространяться оккультные тексты и обращения к нечистой силе. Верующим не следует использовать их, заявил изданию «Новосвят» священник Георгий Петров.

Он предупредил, что в православии есть молитвы, которые можно произносить только при участии опытного духовника и в строго определенных ситуациях. Использование таких текстов без понимания значения слов может нанести вред душе. Отец Георгий отнес к ним обращения к нечистой силе, демонам и злым духам.

Иногда под видом молитв люди распространяют оккультные заговоры. Их, по словам священника, читать строго запрещено. Эти псевдомолитвы включают элементы языческой магии и направлены на получение желаемого.

Ранее в России призвали запретить продавать оккультные товары через маркетплейсы. Политолог Алексей Ярошенко заявил, что это можно расценивать как нарушение прав потребителей и мошенничество.