В РПЦ назвали даты Вознесения Господня и Троицы в 2026 году

Вознесения Господа Иисуса Христа придется на четверг, 21 мая, а День Святой Троицы — на воскресенье, 31 мая. Оба эти события всегда связывают с датой Пасхи, их относят к переходящим церковным праздникам. Об этом рассказал «Известиям» священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Русской православной церкви Макарий (Маркиш).

В православии дата Пасхи привязана к весеннему равноденствию и первому полнолунию после него, что делает ее ежегодно меняющейся.

«День православной Пасхи первоначально был привязан к еврейской Пасхе. <…> Вознесение наступает через 40 дней после Пасхи, Троица — через 50 дней после Пасхи и так далее», — отметил он.

Ранее председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил, что Радоница — день особого поминовения усопших — отмечается во вторник второй седмицы после Пасхи.