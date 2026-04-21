Общественник Иванов рассказал, что всю Светлую седмицу не совершаются заупокойные богослужения

Председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил в беседе с RT , что Радоница — день особого поминовения усопших — отмечается во вторник второй седмицы после Пасхи, 21 апреля.

По словам общественника, в течение всей Светлой седмицы и до понедельника, следующего за Антипасхой, в храмах не проводятся заупокойные богослужения.

«И только на девятый день после Пасхи, во вторник, мы впервые возобновляем молитвенное поминовение усопших», — отметил Иванов.

Он напомнил, что в Радоницу важно посещать храм, а после — отправляться на кладбище. Там необходимо помолиться, привести могилу в порядок и зажечь свечу.