В РПЦ напомнили о правилах ухода за могилами

Деревянный крест с могилы нельзя выбрасывать в мусор — его нужно закопать или сжечь, а пепел рассыпать на месте захоронения крестообразно. Об этом и других правилах ухода за захоронениями напомнила Русская православная церковь, сообщил «Петербургский дневник» .

Представители РПЦ подчеркнули: кладбище — место для молитвы, а не для мирских традиций. Застолья у могил и употребление алкоголя недопустимы. Также не стоит оставлять на надгробиях конфеты и другую еду. Поминать усопших следует искренней молитвой.

Священнослужители напомнили, что сразу после погребения на могиле устанавливают временный крест, к постоянному памятнику приступают позже, когда грунт полностью осядет. В РПЦ посоветовали не размещать фотографию усопшего на временном кресте.

По словам РЦП, эта традиция закрепилась в советские годы и не свойственна раннему христианству. Однако они уточнили, что портрет рядом с крестом строгим нарушением не считается, но и обязательным его не называют.

Сейчас в России стал набирать популярность тренд на могильный клининг. Родственники покойных все чаще нанимают людей, которые за определенную плату готовы навести порядок на месте захоронения.