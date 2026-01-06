В РПЦ дали советы, как правильно провести Рождество и что подарить близким

На Рождество Христово и святки лучше всего дарить добрые дела, а самое важное — посетить богослужение. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин.

«Самое важное на Рождество — посетить рождественское богослужение, стать участником всех тех событий, о которых мы читаем в Евангелии. Все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию», — сказал отец Михаил Потокин.

На Рождество традиционно принято дарить подарки, и одним из самых важных — доброе слово, внимание и потраченное на общение время. Можно сделать доброе дело, купить подарок пожилому или одинокому человеку. Отец Михаил подчеркнул, что подарок на Рождество — это выражение радости, а радостью нужно делиться.

При подготовке к Рождеству он призвал не увлекаться приготовлением блюд, ведь главное за праздничным столом — люди и общение. Он пожелал православным подлинной радости, когда хочется благодарить Бога за то, что он даровал тебе жизнь.

Это день, 7 января, завершает строгий 40-дневный пост и открывает веселые Святки. Рождественский пост начался 28 ноября 2025 года. Ключевой традицией празднования Рождества Христова было и остается ночное богослужение.