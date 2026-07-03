В Ростовскую область придет неустойчивая погода с дождями и грозами

В Ростовской области и донской столице 4–5 июля ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, грозами, местами сильными ливнями и градом. Подробный прогноз опубликовал Северо-Кавказский УГМС, написал сайт rostovgazeta.ru .

В ночь на субботу дожди пройдут преимущественно в южной части региона. Днем осадки ожидаются локально, однако во второй половине дня и вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, сопровождающиеся градом. Южный ветер усилится до 14 метров в секунду, а при порывах во время грозы — до 18 метров. Температурный фон останется высоким: ночью воздух прогреется до +19…+24 градусов (местами до +15), а днем столбик термометра поднимется до +27…+32. На севере и востоке области будет особенно жарко — там температура местами достигнет +37 градусов.

В воскресенье зона осадков охватит всю Ростовскую область. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в некоторых районах сохранится вероятность сильных ливней.

В самом Ростове-на-Дону в воскресенье также возможен кратковременный дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +19…+21 градус, а днем город окажется чуть прохладнее остальной области — всего +25…+27 градусов.