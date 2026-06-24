В Ростовской области суд отправил в тюрьму мужчину по обвинению в убийстве престарелой матери

В Ростовской области суд отправил под стражу 41-летнего местного жителя, который совершил жестокое преступление против своей престарелой матери. Инцидент произошел в ходе бытовой ссоры, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, написал сайт argumenti.ru .

Согласно информации, пожилая женщина, 71 года, упрекнула сына в тунеядстве и алкоголизме, что вызвало у него ярость. В результате конфликта он напал на мать, вытолкнув ее в подъезд, где она упала с лестничного пролета на бетонный пол. После этого мужчина продолжил избивать женщину уже во дворе, сообщила Neva.Today.

Соседи, услышав крики о помощи, не вмешались из-за страха, но вызвали скорую помощь. Женщину доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось.

Суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима за это преступление.