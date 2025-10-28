В Ростовской области школьников в столовой разделили на «малоимущих» и «СВО»

В школах Азова Ростовской области установили таблички, разделяющие столы в столовых для детей из малоимущих семей и для детей участников специальной военной операции. Об этом сообщил RT со ссылкой на обращения родителей и фото, распространившиеся в сети.

По словам местных жителей, такие таблички замечены как минимум в двух школах города — № 17 и № 11. Родители утверждают, что и меню для школьников различается.

Отец одного из учеников школы № 17 рассказал RT, что его школьников, относящихся к льготной категории «малоимущие», в течение двух недель кормили только кашей, тогда как детям военных давали курицу с гарниром и котлеты. Он отметил, что подобное разделение вызывает у родителей возмущение.

Журналисты RT связались с директором одной из школ, однако после вопроса о ситуации собеседница прервала разговор.

Официальных комментариев от городской администрации и региональных властей пока не последовало.

Ранее в Госдуме предложили организовать в школах систему питания по типу шведского стола. Лидер волонтерского сообщества коллективной безопасности «Заступник», председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с 360 отметила, что идея очень интересная.