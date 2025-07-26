В Ростове-на-Дону в дни ВМФ и ВДВ отключат и осушат фонтаны

В Ростове-на-Дону в дни празднования Военно-морского флота России и Воздушно-десантных войск отключат и осушат фонтаны. Об этом сообщили на сайте управления благоустройства и лесного хозяйства города.

Решение принято по рекомендации МВД, говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что водные архитектурные объекты не будут работать только 27 июля и 2 августа, за исключением фонтана «Атланты» на Театральной площади, из-за большого времени его обслуживания.

Напомним, что купание в фонтанах в День ВДВ считается одной из традиций участников этого праздника. О других ритуалах мужчин в тельняшках рассказал 360.ru в недавнем материале.