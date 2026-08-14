В Россию стали чаще приезжать на заработки женщины из КНДР

Множество женщин из Северной Кореи начали приезжать на заработки в Россию в составе организованных групп. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Девушки отрабатывают заключенный с российскими компаниями контракт, а затем возвращаются домой, в Северную Корею. При желании они могут заключить новый договор.

Мигранты из КНДР давно работают в России, но в основном мужчины. Они приезжали на лесозаготовки и производства, но теперь чаще едут и молодые девушки: на сельскохозяйственные работы, в общепит и швеями на производства. К ним приставлены бригадиры, переводчики, врачи и повара.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил заинтересованность государства в притоке новых мигрантов. Министр подчеркивал, что в стране соблюдению иностранцами правил пребывания уделяют большое внимание.