Лавров заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия заинтересована в трудовых мигрантах и придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране. Об этом на встрече с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым заявил глава МИД Серей Лавров.

«Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что мигрантам необходимо регулировать свое положение с учетом принятых в России норм. По его словам, для обеспечения безопасности в стране придают большое значение соблюдению правил пребывания иностранцев.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков заявил, что более 43% трудовых мигрантов из Центральной Азии предпочитают шариат светским законам. Согласно результатам опросов, 24% иностранцев выразили готовность принимать участие в протестах, чтобы отстоять право жить в России по религиозным нормам.