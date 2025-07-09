В Россию приедут более миллиона мигрантов из Индии

Российские предприятия организуют приезд более миллиона трудовых мигрантов из Индии. Об этом в интервью ЕАН заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Он отметил, что в России больше привыкли работать с выходцами из соседних союзных стран, многие из которых знают русский язык и менталитет.

«Пока у нас нет опыта взаимодействия с представителями Индии, но российские предприятия крайне заинтересованы в партнерстве и, значит, организуют все необходимое», — подчеркнул Беседин.

Он сообщил, что в Екатеринбурге скоро откроется индийское Генконсульство.

В Свердловской области также ожидается наплыв мигрантов из Шри-Ланки и КНДР. Беседин уточнил, что речь идет о высококвалифицированных специалистах, которые будут работать на предприятиях промышленной металлургии и машиностроения.

«Если говорить об Индии — это крупнейшая металлургическая страна со специалистами, обладающими высокими компетенциями», — добавил он.

Ранее глава МИД России отметил заинтересованность государства в притоке мигрантов. Он также напомнил, что в стране уделяют большое внимание соблюдению иностранцами правил пребывания.