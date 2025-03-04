В Россию могут привлечь трудовых мигрантов из Мьянмы

Власти рассматривают возможность привлечения в Россию трудовых мигрантов из других стран, одной из которых может стать Мьянма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление министра экономического развития России Максима Решетникова.

«Нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми», — сказал он.

В качестве примера министр назвал Мьянму. По его данным, там экспортируют шесть миллионов специалистов из 55 миллионов всего населения. На данный момент представители профильных министерств уже начали обсуждение возможности экспорта трудовых ресурсов и в Россию. Решетников подчеркнул, что ускорить этот процесс поможет «грамотное регулирование миграции».

Ранее Минфин России предложил разрешить мигрантам работать в двух регионах по одному патенту.