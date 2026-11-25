Искусственный интеллект может воспринять человека как цель, которую надо уничтожить, и никто ему этого не запрещает. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.

Бражников заявил, что искусственный интеллект все чаще применяется в оборонных и промышленных решениях, превращая человека из «табу» в «цель». По его словам, ИИ может воспринимать людей как объект для уничтожения, и ему этого никто не запрещает.

Бражников отметил, что критерии использования ИИ у всех разные, а часть документов по теме недоступна даже специалистам из-за секретности. Эксперт добавил, что в мире будет много проблем, пока не появится глобальная договоренность о правилах жизни. Он считает, что государством должны править власти, а не корпоративные концерны и национальные компании.