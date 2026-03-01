В Российский университет спецназа приехали братья, не знавшие друг о друге. Кадыров рассказал о знакомстве

Приехавшие в Российский университет спецназа добровольцы оказались братьями. До встречи в Гудермесе они не знали о существовании друг друга, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале .

«В один день практически одновременно сюда прибыли два человека для оформления контрактов и дальнейшего прохождения службы. Они не были знакомы, не имели общих контактов и не предполагали, что между ними существует какая-либо связь», — рассказал он.

Более 20 лет назад отец ушел из семьи, оставив 13-летнего Дмитрия с матерью. В новом браке у него родился сын Ярослав. Братья росли, не зная о существовании друг друга.

Попав в один пункт временного размещения в Гудермесе, они разговорились и поняли, что многое в рассказах о родственниках совпадало. Родство подтвердилось, теперь братья вместе выполняют поставленные командованием задачи.

Ранее доброволец из Коломны сыграл свадьбу в пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе. После подготовки он отправится в зону СВО.