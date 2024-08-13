Глава Подольска навестил эвакуированных жителей Курской области

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил лагерь «Мечта». Там размесились около 100 эвакуированных жителей Курской области, среди них в основном дети.

Многие из эвакуированных собирались в спешке, поэтому им нужна помощь с одеждой и лекарствами. Вскоре им доставят всю необходимую помощь.

«Как уже говорил наш губернатор Андрей Воробьев, куряне будут находиться у нас столько, сколько потребуется. С нашей стороны окажем максимальные заботу и поддержку. Без внимания не останется ни один ребенок», — сказал Артамонов.

Многодетной маме Галине передали коляску и кроватку. У нее четверо детей. Для младшей дочери Варвары, которой всего пять месяцев, привезут детское питание и сделают все необходимые прививки. Старшая дочь Анастасия закончила девятый класс. Власти помогут девочке и ее сверстникам с дальнейшим обучением.

Педагоги дополнительного образования разработают для ребят досуговую программу, а учреждения культуры организуют экскурсии. Также к работе с детьми привлекут психологов.

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