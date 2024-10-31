В российских магазинах появилась фольга из алюминия с рекордно низким углеродным следом

В российских сетевых магазинах появилась бытовая фольга из инновационного алюминия, выплавленного по технологии инертного анода. Такой материал обладает максимально низким углеродным следом, передает «ФедералПресс» .

Отмечается, что при производстве тонны «инертного» алюминия выделяется порядка 900 килограммов чистого кислорода и всего 10 килограммов парниковых газов, что сводит практически к нулю уровень выбросов в атмосферу.

Кроме того, алюминий — рециклинговый металл, который можно перерабатывать в неограниченном количестве. Новая технология развивается в российской промышленности с 2015 года. Фольгу из инновационного материала начал поставлять завод «Саянская фольга», входящий в состав РАСАЛ.