В российских магазинах появилась фольга из алюминия с рекордно низким углеродным следом

В российских сетевых магазинах появилась бытовая фольга из инновационного алюминия, выплавленного по технологии инертного анода. Такой материал обладает максимально низким углеродным следом, передает «ФедералПресс».
Отмечается, что при производстве тонны «инертного» алюминия выделяется порядка 900 килограммов чистого кислорода и всего 10 килограммов парниковых газов, что сводит практически к нулю уровень выбросов в атмосферу.
Кроме того, алюминий — рециклинговый металл, который можно перерабатывать в неограниченном количестве. Новая технология развивается в российской промышленности с 2015 года. Фольгу из инновационного материала начал поставлять завод «Саянская фольга», входящий в состав РАСАЛ.
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