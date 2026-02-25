Слово «абьюзер» могут включить в словарь русского языка

У слова «абьюзер» нет прямых аналогов в русском языке, его могут включить в словари. Об этом РИА «Новости» сообщила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, эксперт Минпросвещения России Наталия Козловская.

«К слову „абьюзер“ не могу подобрать аналог. У него сложное значение, не совпадающее с русским „насильник“. На мой взгляд, есть достаточные культурные, социальные и лингвистические основания для включения слова в новый Словарь иностранных слов», — сказала она.

Козловская добавила, что в лексикон россиян слово «абьюзер» вошло примерно с 2013 года и имеет достаточно высокий показатель частоты использования.

Ранее психолог Майя Голубева назвала главные признаки абьюзера. Абьюз — форма насилия, при которой один человек контролирует и систематически унижает другого. Жертвами абьюза становятся как мужчины, так и женщины.