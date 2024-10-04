В России заявили об окончании нелегальной миграции

Вице-премьер Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

В России больше не будет нелегальной миграции. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе. Его слова привело РИА «Новости» .

«Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это будет делаться абсолютно легально», — подчеркнул он.

Россия и Таджикистан должны сделать подрабочую группу и расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух государств. Это необходимо для получения информации об уезжающих и приезжающих, добавил Хуснуллин.

Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Руководитель межфракционной комиссии по вопросам миграционной политики, вице-спикер ГД Ирина Яровая указала на необходимость пресечь любые противоправные действия.