В России заявили о сокращении числа работающих на стройках мигрантов

РИА «Новости»: число работающих на стройках мигрантов упало до 500 тысяч

Число работающих мигрантов на стройках в России снизилось до 500 тысяч. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Национального объединения строителей Антон Глушков.

По его словам, этот показатель зафиксировали по итогам первого квартала 2025 года, что ниже прошлогодних показателей на 15-20%. При этом в общем количестве доля занятых на строительстве мигрантов увеличилась и достигла 14-15%.

Глушков объяснил это снижением потребности в рабочей силе в связи с замедлением строительства в России вкупе с одновременным ужесточением миграционной политики.

Эксперт выделил два основных преимущества у этих процессов: конкуренция с приезжими стала для россиян менее сложной, а также выросло качество иностранной рабочей силы.

«Если работодатели раньше предпочитали мигрантов из-за дешевой стоимости труда, то теперь разрыва в 30-40% в пользу иностранцев нет», — отметил Глушков.

Ранее депутат Ярослав Нилов призвал обязать мигрантов предоставлятьсправку об отсутствии ВИЧ.