В России захотели запретить камеры-треноги на дорогах

Депутаты Госдумы предложили запретить камеры-треноги на российских автодорогах. Вице-спикер нижней палаты парламента от фракции «Новые люди» Владислав Даванков направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

По данным ГИБДД, в стране наблюдается тенденция на снижение нарушений правил дорожного движения, при этом общая сумма штрафов в 2024 году составила 176,3 миллиарда рублей, тогда как в 2019-м показатель находился на уровне 106 миллиардов рублей.

Порядка 93% постановлений о нарушениях ПДД оформлялись автоматически с помощью камер, в том числе так называемых треног. Основная часть нарушений связана с превышением скорости, это послужило причиной аварий лишь в 23,8% случаев.

«Это показывает явное несоответствие между количеством выписанных штрафов за превышение скорости (более 70% от всех постановлений) и реальным вкладом нарушения скоростного режима в ДТП, составляющим только 23,8% случаев», — говорится в документе.

Камеры-треноги воспринимаются водителями не как средство для улучшения безопасности, а как способ «сборов» штрафов. Причем некоторые операторы таких систем устанавливают их с нарушениями и намеренно увеличивают погрешность измерений.