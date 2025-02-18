Автоэксперт Шапарин: на оптимистичную статистику ГАИ могло повлиять уменьшение числа камер

С 1 января в России существенно выросли штрафы на самые распространенные нарушения ПДД. За прошлый год было зафиксировано 255 миллионов нарушений, а общая сумма штрафов превысила отметку в 176 миллиардов рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с kp.ru рассказал, что это больше, чем в 2023 году на 6,2%.

Динамика роста нарушений правил дорожного движения замедлилась в два-три раза по сравнению с предыдущими периодами. Антон Шапарин усомнился, что россияне стали аккуратнее водить.

Осенью по инициативе МВД был введен более строгий регламент по установке камер фото-видеофиксации. В результате с некоторых проблемных участков камеры убрали. Точное количество оставшихся камер неизвестно, но в сентябре говорили о 30 тысячах штук, что мало для масштабов страны.

Большая часть постановлений — около 93% — была оформлена с помощью таких комплексов. По словам Шпарена, вероятно, многие водители, пренебрегающие соблюдением ПДД, просто перестали попадаться на камеры. Это объясняет более приятную статистику. Однако это не касается центральных регионов страны. Это объясняется большим количеством автомобилей в столице, а также высокой плотностью системы камер слежения, пояснил Шапарин.