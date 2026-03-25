В России захотели запретить использование гаджетов детьми до определенного возраста

В Минпросвещения обсуждают запрет смартфонов для детей до определенного возраста

Минпросвещения приступило к обсуждению введения запрета планшетов и смартфонов для детей до определенного возраста, но окончательное решение пока не принято. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил в интервью телеведущему и блогеру Вячеславу Манучарову на шоу «Эмпатия Манучи».

Министр напомнил, что школьникам по закону запрещено пользоваться телефонами на уроках.

«Я в целом считаю, что нужно очень аккуратно подходить к использованию телефонов и гаджетов. Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей», — сказал Кравцов.

По его словам, это может повлиять на психологическое развитие детей. Родителям следует общаться со своим ребенком, проводить с ним время, так как дать телефон или разрешить компьютерные игры — самое простое.

Кравцов добавил, что дети должны использовать гаджеты с определенного возраста, но в документах такое правило пока не зафиксировано. Министр пояснил, что этот запрет еще обсуждается, так как вопрос непростой.

Ранее пресс-служба Минпросвещения разъяснила, что внеурочный курс «Моя семья» не является обязательным в школах.