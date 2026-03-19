Минпросвещения: внеурочный курс «Моя семья» не является обязательным

С 1 сентября в школах появятся учебные пособия для внеурочного курса «Моя семья» в 1-4 классах. Сам он будет необязательным — учебные заведения будут самостоятельно принимать решение о том, включать его в программу или нет, рассказали 360.ru в пресс-службе Минпросвещения.

Отдельно в пресс-службе обратили внимание, что учебные заведения при принятии этого решения будут обязательно учитывать пожелания родителей.

«Школы самостоятельно принимают решение, будет ли курс вообще, включать или не включать его в урочную деятельность», — подчеркнули в ведомстве.

Мы подтверждаем, что данные учебные пособия на самом деле включены в федеральный перечень, однако этот курс — и это очень важно — не является обязательным.

По словам автора — разработчика курса Татьяны Поликарповой, из внеурочного курса учащиеся смогут узнать, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и Родину.

Учебные пособия для второго класса затронут тему традиционных духовно-нравственных ценностей России, исторической памяти, а также достоинства и свободы, уточнила она в беседе с РИА «Новости».

В материалах для третьего класса составители учебника подробно разобрали, какие добрые качества формируются и укрепляются в семье, а на четвертом году обучения основной темой курса станут отношения между взрослым и ребенком.

По словам специалиста, такие занятия помогут подготовить детей к подростковой жизни и научат ценить и беречь свою семью.

В настоящее время с материалами курса «Моя семья» для 10-11 классов и СПО можно ознакомиться на сайте Института воспитания (Курс «Моя семья»), материалы для 5-9 классов будут размещены к 1 сентября 2026 год, заключили в Минпросвещения.