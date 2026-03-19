Минпросвещения: внеурочный курс «Моя семья» не является обязательным
С 1 сентября в школах появятся учебные пособия для внеурочного курса «Моя семья» в 1-4 классах. Сам он будет необязательным — учебные заведения будут самостоятельно принимать решение о том, включать его в программу или нет, рассказали 360.ru в пресс-службе Минпросвещения.
«Школы самостоятельно принимают решение, будет ли курс вообще, включать или не включать его в урочную деятельность», — подчеркнули в ведомстве.
Отдельно в пресс-службе обратили внимание, что учебные заведения при принятии этого решения будут обязательно учитывать пожелания родителей.
Мы подтверждаем, что данные учебные пособия на самом деле включены в федеральный перечень, однако этот курс — и это очень важно — не является обязательным.
Минпросвещения
По словам автора — разработчика курса Татьяны Поликарповой, из внеурочного курса учащиеся смогут узнать, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и Родину.
Учебные пособия для второго класса затронут тему традиционных духовно-нравственных ценностей России, исторической памяти, а также достоинства и свободы, уточнила она в беседе с РИА «Новости».
В материалах для третьего класса составители учебника подробно разобрали, какие добрые качества формируются и укрепляются в семье, а на четвертом году обучения основной темой курса станут отношения между взрослым и ребенком.
По словам специалиста, такие занятия помогут подготовить детей к подростковой жизни и научат ценить и беречь свою семью.
В настоящее время с материалами курса «Моя семья» для 10-11 классов и СПО можно ознакомиться на сайте Института воспитания (Курс «Моя семья»), материалы для 5-9 классов будут размещены к 1 сентября 2026 год, заключили в Минпросвещения.