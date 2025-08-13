В России захотели ввести «социальную десятину». Почему идею раскритиковали в Госдуме

В России предложили ввести десятипроцентную пошлину для тех, чей ежегодный доход превышает 30 миллионов рублей. Инициативу о введении «социальной десятины» прокомментировала 360.ru член комитета ГД по социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она напомнила, что богатые россияне получают не зарплату, их доход состоит, например, из дивидендов от акций или каких-либо других вознаграждений.

«В любом случае, самые богатые люди, которых предлагается обложить „социальной десятиной“, не будут ее выплачивать. У нас же ввели повышенный НДФЛ для граждан с высоким уровнем дохода и эти деньги распределяются на меры социальной поддержки», — сказала Стенякина.

Она не исключила, что россияне начнут скрывать свои доходы и не платить налоги. Сейчас в стране, по мнению парламентария, в вопросе налогообложения наблюдается максимально сбалансированная история.

Автором меры является президент Биографического института Александра Зиновьева, вдова философа Ольга Мироновна. Она считает, что введение «социальной десятины» позволит более справедливо распределить ресурсы в обществе.