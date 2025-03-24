В России захотели ввести «период охлаждения» при покупке билетов на поезда и самолеты

Российские транспортные компании рассматривают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут без взимания дополнительной платы отменять билеты на самолеты и поезда. Минтранс направил соответствующую инициативу в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и ОАО «РЖД», сообщил «Коммерсант».
В случае если предложение поддержат, перевозчики смогут ввести «период охлаждения» для пассажиров, позволяющий им в течение определенного времени после покупки бесплатно переоформлять или отменять билеты на самолеты и поезда.
Пассажирам также предоставят возможность в течение нескольких часов или дней после приобретения билета корректировать неточности в данных, маршруте или дате поездки.
Согласно нынешним правилам, пассажиры имеют возможность бесплатно исправить до двух ошибок в билетах. Однако при превышении этого лимита нужно уплатить сбор за изменения.
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