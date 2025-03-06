Скидку в 50% ввели на детские билеты в поезда по России

В России ввели льготу в 50% на билеты для детей в поезда дальнего следования

В России ввели льготу на билеты в поезда дальнего следования внутри страны для детей от 10 до 18 лет в размере 50% от взрослого тарифа. Информацию опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

Опубликованный документ предписывает Федеральной антимонопольной службе установить для граждан в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам взрослого пассажира во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования всех категорий в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов.

Исключение составляют лишь скоростные поезда, в них за детей придется заплатить полную стоимость.

Ранее стало известно, что в 2025 году изменились условия начисления единого пособия на детей, которые включают в себя выплаты по беременности, по уходу за ребенком и другие. Подробнее в материале 360.ru.