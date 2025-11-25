В России захотели ввести льготы на бензин, но не для всех

Депутат Станкевич предложил подумать над введением в России льгот на бензин

В России следует рассмотреть льготы на бензин для отдельных групп населения. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

«Возможно, настало время и на рынке нефтепродуктов установить универсальные правила для всех производителей и продавцов, определив при этом социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке?» — отметил он.

По его словам, нельзя отрицать социальную значимость цен на бензин и дизель. Инициатива заслуживает всестороннего рассмотрения и взвешенной оценки.

Ранее в Ростовской области предложили ввести продажу бензина по паспорту. Проект закона разработала областная прокуратура.