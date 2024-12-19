В России захотели увеличить переработки и отзывать работников из отпусков

Министерство экономического развития разработало проект изменений в Трудовой кодекс, чтобы сделать рынок труда более гибким из-за дефицита рабочей силы. С документами к законопроекту ознакомился РБК .

Ведомство запланировало следующие нововведения: регулирование переработок, условий заключения, корректировки и прекращения трудового договора, а также разрешения отозвать сотрудника из отпуска.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, на рынке труда хотят снять законодательные ограничения.

«Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — заявил чиновник.

В частности, Минэкономразвития предлагает установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год. При том, что сейчас ее продолжительной для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а если брать год, то не более 120 часов.

Замглавы правления Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина раскритиковала проект, отметив, что сейчас наблюдается рост профессиональных заболеваний, травматизма и смертей на рабочих местах из-за воздействия производственных факторов. По ее словам, экономическая выгода ряда работодателей в итоге обернется «стратегическим проигрышем для всех».

В начале осени в России начали по-новому рассчитывать оплату сверхурочной работы.