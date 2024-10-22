В России захотели применить гибкое нормирование для числа парковок у жилых домов

В России могут изменить число парковок у жилых домов. Сократить норму по количеству парковочных мест на участках под многоэтажную застройку министерству строительства поручили к декабрю 2025 года, сообщили «Известия» .

Дорожную карту ведомства по совершенствованию парковок уже внесли на рассмотрение в правительство. Она предусматривает сокращение количества парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса и внедрение платных паркингов в регионах.

По информации источника издания, это необходимо для снижения автомобилизации и развития общественного транспорта, а также способствует строительству жилых многоэтажных зданий с минимальным количеством парковок.

В сентябре в Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку. Стоимость парковки будет зависеть от ее местоположения и времени суток.