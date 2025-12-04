В России захотели ограничить работу круглосуточных магазинов

«Известия»: в России могут ограничить работу круглосуточных магазинов

Власти регионов России могут получить право ограничивать работу круглосуточных магазинов. Об этом сообщила газета «Известия» .

Законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. По мнению авторов инициативы, небольшие круглосуточные магазины в ночное время продолжают незаконно торговать алкоголем в нарушение запрета на федеральном уровне.

Парламентарии указали, что такие точки зачастую торгуют фальсификатом без акцизных марок и не получали лицензии на розничную продажу алкоголя.

Подобные магазины повышают криминогенную обстановку в районе, поэтому депутаты предложили наделить региональные власти правом ограничивать их работу в ночное время.

Ранее большинство регионов России уже ужесточили требования к продаже спиртного. Речь идет о сокращении времени торговли алкоголем в расположенных в жилых домах магазинах.