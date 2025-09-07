Большинство регионов России ужесточили требования к продаже алкоголя

Большая часть российских регионов воспользовалась нормами закона о борьбе с так называемыми наливайками и ввела дополнительные ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщили ТАСС в региональных властях.

В большинстве случаев речь идет о сокращении времени торговли спиртным в магазинах и точках, расположенных в жилых домах. Так, в Югре и Новгородской области алкоголь нельзя купить с 20:00 до 08:00, в Иркутской — с 21:00 до 09:00, а в Петербурге с 1 сентября введен запрет для заведений общепита в жилых домах с 22:00 до 11:00.

Особо жесткие правила действуют в Вологодской области: с марта алкоголь можно приобрести по будням только с 12:00 до 14:00. В результате закрылись более половины алкомаркетов региона, включая часть магазинов федеральных сетей.

Абсолютный рекорд ограничений принадлежит селу Хамакар в Иркутской области, где купить спиртное можно лишь три часа в неделю — по пятницам с 17:00 до 20:00.

Ранее член Общественной палаты Сергей Рыбальченко п редложил повысить возраст продажи алкоголя в России до 21 года.