В России зафиксирован рост случаев рассылки поддельных документов

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров сообщил RT , что с начала 2023 года участились случаи рассылки фальшивых документов от имени различных государственных ведомств, включая ФСБ и Роскомнадзор.

Мошенники активно адаптируют свои схемы, используя утечки персональных данных и технологии искусственного интеллекта, такие как дипфейки, для создания фальшивых изображений и голосовых сообщений. Преступники также прикрываются именами Следственного комитета, прокуратуры, МВД, Росфинмониторинга и других структур.

Рассылаемые письма и уведомления часто содержат требования уплаты несуществующих штрафов, установки вредоносных программ или передачи конфиденциальных данных. Распространена схема «фейковый босс», когда сотрудникам компаний приходят фиктивные распоряжения якобы от руководства.

Бедеров подчеркнул, что правоохранительные органы редко пересылают важные документы по электронной почте или в мессенджерах без последующего официального подтверждения.