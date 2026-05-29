Продажи детских товаров в России выросли на 18% за год

В апреле 2026 года объем продаж новых детских товаров увеличился на 18% по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-платформы.

«Заметнее всего в этом сегменте выросли продажи детских колясок (+21%), игрушек (+19%), автокресел (+17%), товаров для кормления (+11%) и товаров для школы (+8%)», — заявили в пресс-службе.

За год объемы продаж различных фигурок и наборов увеличились на 53%. Игровые и развивающие коврики начали покупать на 36% чаще. Продажа игрушечного транспорта выросла на 32%. На 29% повысился спрос на кукол и сопутствующие товары. Покупки конструкторов также увеличились — на 28%.

Еще сообщили о росте продаж различных типов колясок: коляски-санки стали приобретать на 33% чаще, прогулочные — на 19%, а коляски-люльки — на 13%. Автолюльки покупали на 21% активнее, автокресла — на 13%.

Ранее стало известно, что Московская область лидирует по числу производителей детских товаров.