В России заблокировали более 2 тысяч ресурсов с информацией о продаже БАД

Порядка двух тысяч интернет-ресурсов, распространявших информацию о продаже запрещенных биоактивных добавок, попали под блокировку. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ресурсы заблокировали после того, как специалисты ведомства составили их список и направили собранные данные в Роскомнадзор. Доступ к платформам ограничили в интересах охраны здоровья населения и соблюдения действующего законодательств.

Попавшие под блокировку ресурсы предлагали пользователям приобрести экстракты и концентраты, содержащие биологически активные вещества и представляющие опасность для потребителей.

«Работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД», — отметили в пресс-службе.

Ранее ведомство рекомендовало покупать пищевые добавки только у официальных поставщиков и в аптеках.