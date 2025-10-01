В России взвыли сирены воздушной опасности

В Москве и Подмосковье сирены воздушной опасности 1 октября проверят 3 раза

«Без паники — все по плану. Сегодня в регионах проверят системы оповещения», — подчеркнули в министерстве.

Также на одну минуту заместили эфир радио и телеканалов. Таким образом подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

По данным Telegram-канала Baza, в Москве и Подмосковье сигнал прозвучит трижды в промежутке с 10:43 до 16:00.

Несколько дней назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбое системы оповещения из-за блэкаута. По его словам, ВСУ повредили энергетическую инфраструктуру региона.