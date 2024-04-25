Число работающих пенсионеров в России выросло | 360°

Общество 25 апреля 2024, 20:01 Число работающих пенсионеров в России выросло Голикова: более 60% россиян продолжают работать после выхода на пенсию РИА «Новости»

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После оформления пенсий на рынок труда возвращаются 60-63% граждан пенсионного возраста. Такую статистику вице-премьер Татьяна Голикова привела на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В связи с повышением пенсионного возраста увеличивается практически на 2,7 миллиона человек число занятых, которые остаются в экономике», — сказала она.

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Голикова отметила, что по итогам 2023 года уровень участия в рабочей силе граждан в возрасте от 40 до 54 лет достиг максимальных 93%. Такого показателя в этой возрастной группе ранее никогда не фиксировалось.

Ранее вице-премьер России сообщила о результатах реализации национального проекта «Здравоохранение». Его выполнили на 99,5%, писал RT. За прошлый год продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,4 года, отметила Голикова.