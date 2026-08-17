В России выросло число молодых специалистов, имеющих опыт работы в промышленности

В России увеличивается количество молодых специалистов, имеющих опыт работы на производстве. Среди них возросли зарплатные ожидания, а также заметно увеличилась доля женщин, сообщил сайт Peterburg2 .

Пь опубликованным данным, среди соискателей до 30 лет треть имеют стаж работы на производстве не менее трех лет. Это опровергает стереотип о том, что поколение Z избегает работы в промышленности.

Среди молодых кандидатов с опытом работы на заводах 35% имеют стаж от трех до шести лет, а еще 35% — более шести лет. Это свидетельствует о том, что многие начинают карьеру в отрасли еще в юности и продолжают развиваться в ней.

Примерно 70% резюме молодых специалистов ориентированы на постоянную занятость, но также растет интерес к стажировкам и вахтовому методу работы. На такие форматы приходится около 4% резюме, что составляет более 6 тысяч заявок.

Женщины все активнее проявляют себя в промышленности: около 30% резюме в этой сфере поступают от представительниц поколения Z. Это заметный сдвиг по сравнению с предыдущими годами, когда доля женщин в тяжелой промышленности была значительно ниже.

Зарплатные ожидания молодых специалистов в производстве продолжают расти. Медианная зарплата, на которую рассчитывают зумеры, составляет 97,5 тысячи рублей, а верхняя граница доходит до 189 тысяч. Такой уровень запросов объясняется тем, что к 30 годам многие уже занимают руководящие должности или становятся узкими специалистами.