В России выросли тарифы на логистику для продавцов на маркетплейсах

Крупные маркетплейсы повысили тарифы на логистику для продавцов, однако изменения не отразятся на обычных покупателях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Две крупнейшие площадки увеличили стоимость доставки для товаров объемом более 1-3 литров, при этом тарифы на менее габаритную продукцию остались прежними или снизились.

Как отметили в Ozon, корректировка затронет около 20% товаров в обороте. По мнению экспертов, это связано с ростом затрат самих площадок. При этом цены для потребителей не изменятся.

Ранее появилась информация о задержках на объектах Ozon в Москве и Санкт-Петербурге. Компания опровергла данные о массовых проблемах на складах. У площадки около 200 точек в этих городах, только в пяти из них возникли трудности. Сейчас компания успешно доставляет семь из 10 заказов в двух столицах.